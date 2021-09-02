Вот какой срок получил могилевчанин, который 19 лет назад насмерть зарезал таксиста, который попросил рассчитаться за поездку. Фото: прокуратура Могилевской области.

Эта история случилась почти два десятилетия назад, однако поиск преступника, расследование и суд закончились только сейчас. На скамье подсудимых – 42-летний житель Могилева. По данным следствия, 12 августа 2002 года после семейной ссоры, возникшей в ходе распития спиртных напитков, ушел из дома, взяв с собой кухонный нож. Под предлогом поездки в ночной магазин он сел в такси под управлением ранее ему незнакомого потерпевшего. В ходе поездки водитель выяснил, что у К. не было денег для оплаты его услуг, поэтому остановил машину на остановке общественного транспорта и попросил покинуть ее салон. В ответ на такие правомерные требования К. нанес потерпевшему удар ножом в область сердца. Потерпевший смог выбежать из машины и добежать до пункта охраны, где скончался от острой кровопотери. Обвиняемый выбросил орудие преступления и окровавленную одежду, после чего 18 лет скрывал содеянное, сообщает служба информации прокуратуры Могилевской области.

Вычислить убийцу удалось только в 2020 году – по отпечаткам пальцев. Обвиняемого допросили по данному факту, однако он изначально отрицал свою причастность к убийству. Через десять дней после допроса К. добровольно явился в органы внутренних дел и заявил о совершенном преступлении.

В итоге Минский областной суд вынес приговор: На основании п.13 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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