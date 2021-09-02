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Общество2 сентября 2021 13:30

Вот какой срок получил могилевчанин, который 19 лет назад насмерть зарезал таксиста, который попросил рассчитаться за поездку

Мужчине присудили 15 лет колонии строгого режима
Григорий ГРИБОВ
Вот какой срок получил могилевчанин, который 19 лет назад насмерть зарезал таксиста, который попросил рассчитаться за поездку. Фото: прокуратура Могилевской области.

Вот какой срок получил могилевчанин, который 19 лет назад насмерть зарезал таксиста, который попросил рассчитаться за поездку. Фото: прокуратура Могилевской области.

Эта история случилась почти два десятилетия назад, однако поиск преступника, расследование и суд закончились только сейчас. На скамье подсудимых – 42-летний житель Могилева. По данным следствия, 12 августа 2002 года после семейной ссоры, возникшей в ходе распития спиртных напитков, ушел из дома, взяв с собой кухонный нож. Под предлогом поездки в ночной магазин он сел в такси под управлением ранее ему незнакомого потерпевшего. В ходе поездки водитель выяснил, что у К. не было денег для оплаты его услуг, поэтому остановил машину на остановке общественного транспорта и попросил покинуть ее салон. В ответ на такие правомерные требования К. нанес потерпевшему удар ножом в область сердца. Потерпевший смог выбежать из машины и добежать до пункта охраны, где скончался от острой кровопотери. Обвиняемый выбросил орудие преступления и окровавленную одежду, после чего 18 лет скрывал содеянное, сообщает служба информации прокуратуры Могилевской области.

Вычислить убийцу удалось только в 2020 году – по отпечаткам пальцев. Обвиняемого допросили по данному факту, однако он изначально отрицал свою причастность к убийству. Через десять дней после допроса К. добровольно явился в органы внутренних дел и заявил о совершенном преступлении.

В итоге Минский областной суд вынес приговор: На основании п.13 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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