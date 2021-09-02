Евросоюз начал разработку пятого пакета санкций против Беларуси

ЕС начал разработку пятого пакета санкций против Беларуси. Фото: Pixabay

Министры иностранных дел Евросоюза обсудят новый пакет санкций против Беларуси. Инициатива пятого пакета санкций принадлежит Литве, пишет агентство Sputnik.

– Санкции должны будут затронуть белорусские государственные компании, вовлеченные в перемещение мигрантов через восточные границы ЕС, – рассказал замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас на слушаниях в комитете Европарламента.

Как отмечает агентство, встреча должна будет состояться на этой неделе, но будет носить неформальный характер, поэтому окончательных решений на ней принято быть не может.

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