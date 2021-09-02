Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 сентября 2021 года: снова рекорд суточной смертности в стране. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Telegram-канал Минздрава опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Беларуси на 2 сентября. За сутки в Беларуси зарегистрированы - 1836 пациентов с COVID-19, выписаны - 1784 пациента.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 485.067 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 477.682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3.803 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией – то есть снова 12 смертей за сутки, снова рекорд.

За минувшие сутки выполнено 21.522 теста. Всего в стране проведено 7.839.164 теста.

Более 1,66 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,37 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.

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