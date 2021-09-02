Беларусь не примет участие в детском «Евровидении-2021». Фото: European Broadcasting Union / GPB

Беларусь не будет участвовать в международном детском песенном конкурсе «Евровидение-2021», следует из опубликованного списка стран-участниц на сайте организаторов.

Европейский вещательный союз в четверг, 2 сентября, назвал 19 стран, которые будут участвовать в конкурсе в 2021 году: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Франция, Германия, Грузия, Ирландия, Италия, Казахстан, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Испания и Украина.

О том, что детское «Евровидение» пройдет в Париже, стало известно в мае 2021 года.

Напомним, 26 марта стало известно и том, что Европейский вещательный союз отстранил Беларусь от участия во взрослом песенном конкурсе «Евровидение – 2021». В ЕВС заявили, что новая песня группы «Галасы ЗМеста» нарушает правила. В ответ «Белтелерадиокомпания» заявила, что не будет транслировать конкурс, поскольку Минск не допустили к участию в нем по политическим мотивам.

Беларусь принимала участие в песенном конкурсе с момента его основания в 2003 году и дважды становилась победителем – в 2005-м и 2007-м.

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