2 августа сборная Беларуси по футболу на выезде сразится со сборной Чехии

Во время подготовки к матчу. Скриншот из видео АБФФ.

2 сентября футболисты национальной сборной Беларуси по футболу проведут очередной поединок отборочного турнира чемпионата мира 2022 года – матч пройдет в Остраве. На старте отборочного турнира ЧМ-2022 белорусские футболисты победили в Минске команду Эстонии со счетом 4:2, а потом крупно проиграли в гостях сборной Бельгии - 0:8. Встречу белорусских и чешских футболистов будет судить сербская бригада арбитров. Игра начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Напомним, сборная Беларуси еще ни разу не попадала в число участников финальных турниров чемпионатов мира и Европы.

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