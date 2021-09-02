ГПК прокомментировал видео о вытеснении мигрантов с территории Беларуси

ГПК Беларуси прокомментировал видео о вытеснении мигрантов с территории Беларуси Фото: Оксана БРОВАЧ

В Госпогранкомитете Беларуси прокомментировали видео, снятое на границе погранслужбой Литвы.

В ГПК подчеркнули, что белорусская сторона не применяла физическую силу к беженцам. Нелегальные мигранты находились на границе около 8 дней, после чего проследовали на территорию Литвы.

– На кадрах видно, что беженцы находились у нашей границы и не двигались в Беларусь даже при отсутствии белорусских пограничников. Это доказывает тот факт, что они не намеревались следовать на территорию нашей страны, – говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что данный факт имел место на прошлой неделе, когда литовские силовики доставили к границе и пытались вытеснить в Беларусь очередную группу беженцев.

Ранее сообщалось, что погранслужба Литвы опубликовала видео, снятое на границе, где мигрантов с белорусской стороны пытаются вытеснить на территорию соседней страны. Делают это люди в камуфляже, балаклавах и с железными щитами.

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