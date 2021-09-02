Власти Беларуси обновили базу «тунеядцев», но доступ к ней сделали платным. Фото: кадр из фильма, носит иллюстративный характер.

Чиновники обновили базу так называемых «тунеядцев» - то есть граждан, не занятых в экономике. Актуальные данные стали доступны с 1 сентября. В базу попали те, кто не смог подтвердить занятость за 2-й квартал этого года. С тех, кто попал в тунеядскую базу и у кого есть в собственности жилье, будут взимать плату по полным тарифам за газоснабжение, отопление и горячую воду.

Тунеядскую базу обновляют раз в квартал. Белорусы могут проверить в онлайн-режиме, не включили ли их в эту базу. Сделать это можно на Едином портале электронных услуг. Однако с 1 сентября услуга платная — 42 копейки, это следует из соответствующего документа.

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