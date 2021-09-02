В Дзержинском районе задержали семеро минчан, которые разрисовали 82 тюка с соломой. Возбуждено уголовное дело

В Дзержинском районе задержали семеро минчан, которые разрисовали 80 тюков с соломой. Фото: БелТА
В Дзержинском районе задержаны семеро минчан, разрисовавших более 80 тюков с соломой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
– 1 сентября в Дзержинский РОВД поступило сообщение от очевидцев, обративших внимание на компанию в поле возле трассы М1. Несколько человек разрисовывали упакованные тюки соломы. Милиционеры незамедлительно выбыли на место. Несмотря на попытку скрыться, участников перформанса задержали. У четырех мужчин и трех женщин из Минска (им от 27 до 51 года) при себе обнаружили баллончики с красной и черной краской. За непродолжительное время они успели разрисовать протестной символикой 82 тюка, – говорится в сообщении.
Следователями дана правовая оценка действиям злоумышленников – возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.
В ведомстве уточнили, что среди задержанных двое не работают, остальные трудятся в коммерческих структурах либо являются индивидуальными предпринимателями. Две женщины воспитывают несовершеннолетних детей.
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