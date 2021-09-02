Польша вводит режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Фото: Delfi
Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Польши Блажея Спыхальского.
Соответствующее распоряжение президент Польши подписал в четверг, 2 сентября.
– Только что президент принял решение выдать распоряжение о введении чрезвычайного положения, – сказал Спыхальский.
Сообщается, что режим ЧП введен на участке польско-белорусской границы на отдалении 3 км от нее. Это решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 – в Люблинском на востоке Польше.
Введение режима чрезвычайного положения означает, что на территории этих населенных пунктов запрещено проведение массовых и увеселительных мероприятий, усилено дежурства полиции и контроль документов.
Распоряжение будет действовать в течение 30 дней. Вопрос введения ЧП также должен рассмотреть Сейм (нижняя палата парламента). Ожидается, что заседание по этому вопросу состоится в понедельник.
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