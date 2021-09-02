Эксперты ENSREG завершили проверку БелАЭС: вот какие выводы они сделали. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эксперты ENSREG посещали площадку БелАЭС с 31 августа по 2 сентября.

- В феврале этого года у нас состоялась очень успешная миссия, и наши ожидания в отношении этой миссии тоже высоки. На данный момент могу сказать, что мы увидели то, что планировали, провели все необходимые обсуждения с белорусскими специалистами и не только, а также изучили необходимую документацию. Соответственно, мы считаем, что данная миссия была успешной, - цитирует государственное агентство БелТА руководителя группы Петтери Тийппану.

По его словам, задача, которая была поставлена перед миссией, выполнена, но работа продолжается.

- Сейчас мы завершаем наш визит в Беларусь, после этого приступим к подготовке окончательной редакции нашего отчета. Мы обсудим текст этого документа с белорусской стороной. После этого будем считать, что наша работа по партнерской проверке выполнена, - отметил руководитель группы. Уже сейчас можно сказать, что за последние три года прогресс был достигнут как регулятором - Госатомнадзором, так и эксплуатирующей организацией - БелАЭС в том, что касается совершенствования национального плана действий по стресс-тестам БелАЭС. Ранее, в 2018 году, нами уже готовился отчет с указанием рекомендаций. Мы видим, что существенный прогресс был достигнут в реализации предложенных мероприятий.

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