В Беларуси начнут готовить авиационных психологов. Фото: Belavia

В Беларуси начнут готовить авиационных психологов для работы с пилотами и бортпроводниками, об этом рассказали в Белорусской государственной академии авиации.

В учреждении образования рассказали, что эта специальность очень востребована в авиации, подобных специалистов до сих пор в стране не было.

– Мы сейчас совместно с Госпогранкомитетом и ГААСУ «Авиация» МЧС Беларуси проводим работу по созданию новой специальности для страны – это авиационная психология, – рассказали в академии авиации.

Там также отметили, что в данный момент идет работа по созданию образовательных стандартов и типового учебного плана. После этого этапа планируется подавать пакет документов для открытия специальности и внесения ее в классификатор.

Кроме того, у руководства академии авиации есть задумка возобновить набор на специальность «Организация движения на воздушном транспорте» на уровне средне-специального образования.

Ранее сообщалось, что Белорусская государственная академия авиации в 2021 году открыла набор на новую специальность – «летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации».

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