В Гродно задержали мужчину за занятие проституцией. Фото: Pexels
Житель Гродно задержан по подозрению в занятии проституцией, услуги он оказывал прямо по месту своего жительства, об этом сообщили в УВД Гродненской области.
Оперативники из отдела по нравам и противодействию торговле людьми проверили парня по своим базам и установили, что ранее к ответственности за проституцию он не привлекался.
– Для задержания 22-летнего жителя Гродно милиционеры вступили с ним в переписку, во время которой обсудили место и время встречи, сумму, услуги, которые тот должен оказать, – сообщили в УВД.
Мужчина оценивал свои интимные услуги в 50 долларов, клиентов принимал у себя дома. Он был задержан в момент передачи денег перед началом оказания услуг.
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