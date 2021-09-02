Помните историю с «кражей» узора вытинанки белорусской художницы на конкурсе «Мисс Вселенная»? История повторилась: вот что произошло

Работы белоруски украсили сцену во время празднования Дня Независимости Украины, а она узнала об этом совершенно случайно. Фото: стоп-кадр | видео "1+1"

Ранее «Комсомолка» писала об истории с вытинанкой белорусской художницы, которая произошла в мае. Работу белоруски Елизаветы Червонцевой взяли для создания на конкурсе «Мисс Вселенная» образа «Мисс Украина». Выяснилось, что запрос на использование художественного образа у белоруски никто не делал и, конечно, ничего не заплатили.

А в августе история с «кражей» вытинанки повторилась: снова работы молодечненки взяли без ее на то разрешения. Они украсили сцену во время выступления Софии Ротару на Дне Независимости Украины, сообщала «Рэгiянальная газета». Однако по информации ресурса вскоре эта некрасивая история нашла свое продолжение.

Украинская сторона принесла автору вытинанки из Молодечно извинения за использование ее работ без разрешения. Елизавета Червонцева сообщила журналистам, что с ней связался руководитель компании, занимавшейся видеоинсталляциями на этом мероприятии в Украине. И все вопросы были решены, украинская компания принесла свои извинения.

- Это один из редких случаев такого быстрого и положительного разрешения ситуации, - прокомментировала художница.

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