Четыре белорусских вуза попали в рейтинг THE – это один из самых авторитетных рейтингов университетов мира

Несколько белорусских университетов вошли в один из самых авторитетных глобальных рейтингов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Британский журнал Times Higher Education (THE) обновил глобальный рейтинг университетов. В список лучших университетов мира на 2021-2022 учебный год вошли и четыре белорусских вуза, сообщает пресс-служба Министерства образования Беларуси.

В рейтинг THE попал Белорусский государственный университет, БГУИР, и два медицинских университета – в Витебске и в Гродно.

БГУ занимает в глобальном рейтинге место в таблице в графе «1201 и ниже». Ранее университет уже был включен в глобальный рейтинг, причем занимал более высокие места в списке. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Витебский государственный медицинский университет и Гродненский государственный медицинский университет включены в глобальный список в статусе «репортеров». Это означает, что по определенным параметрам они не соответствуют требованиям THE.

Глобальный рейтинг университетов от журнала Times Higher Education считается одним из самых авторитетных мировых рейтингов высших учебных заведений. Публикуется общий мировой рейтинг, предметный рейтинг и рейтинг репутации. Информация обновляется раз в год.

В рейтинг вошли и российские вузы, лучший из них – МГУ, он на 158 месте.

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