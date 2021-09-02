Лукашенко сказал, чего он ждет от торговых отношений с Китаем, и перспективах китайских онлайн-площадок

Лукашенко рассчитывает на либерализацию торговли услугами. Фото: БелТА

В рамках Глобального саммита торговли услугами в Пекине (CIFTIS) было показано видеовыступление президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

В начале выступления он обратил внимание на существование многолетней прочной дружбы между Беларусью и Китаем и на последовательность политики Пекина. Заметил, что и сам Глобальный саммит стал символичным шагом, так как весь рынок услуг из-за пандемии подвергается «беспрецедентным испытаниям». Однако и добавил, что кризис простимулировал бум цифровых технологий, послужил в качестве своеобразного импульса для «качественной перезагрузки традиционной сферы услуг».

- Впечатляет в этом контексте передовой опыт Китая по развитию и внедрению услуг дистанционного образования, онлайн-диагностики и лечения, применению цифровых технологий в области туризма, - перечислил Лукашенко.

А перейдя к теме взаимосотрудничество, сказал, что Беларусь рассчитывает на наращивание экспортно-импортных услуг, расширение сотрудничества с Китаем и уделяет этому особое внимание. Заметил, что в сфере услуг КНР является одним из ключевых партнеров республики. Сказал далее, что белорусская сторона в качестве приоритетных направлений взаимодействия видит: дальнейшую либерализацию торговли услугами, устранение барьеров и привлечение инвестиций.

- Беларусь видит большие перспективы в выходе на китайские онлайн-площадки для продвижения не только товаров, но и услуг в образовании, туризме, медицине, - добавил он.

Подчеркнул, что необходима активизация разработки мер для увеличения объема оказания туруслуг и всей отрасли, которым коронавирус нанес колоссальной ущерб.

Меняя тему, Лукашенко напомнил, что Беларусь является трансграничной страной, благодаря чему она - надежный транзитный коридор «Пояса и пути», пользующийся активным спросом.

- С 2014-го по 2020-ый год нам удалось в 14 раз увеличить объемы следующих через нашу страну железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай. Республика Беларусь и впредь будет принимать все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения железнодорожных составов по данному маршруту, - пообещал он.

В конце речи Александр Лукашенко заявил, что и далее Беларусь будет продолжать вносить свой вклад в скорейшее восстановление мировой экономики, развитие разнопланового и взаимовыгодного международного сотрудничества в сфере услуг.

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