Стало известно, сколько будут платить родители за питание детей в белорусских школах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сколько родителям белорусских школьников придется платить за питание детей в школе, зависит от возраста учащегося, от того, сколько времени он проводит в учреждении образования и от того, сколько раз за это время ест. О нюансах рассказала начальник отдела по организации питания Национального института образования Министерства образования Люция Михальчук.

Если учреждение образования не привлекает для организации питания детей сторонние организации и делает это самостоятельно, то один школьный обед обойдется дешевле – от 1,31 до 1,59 рубля. Это стоимость одного приема пищи, подчеркнула Люция Михальчук, а не всего питания в течение учебного дня.

Если питание школьников организует какая-либо сторонняя организация воде Комбината школьного питания, родителям придется оплачивать его с учетом повышающего коэффициента. Коэффициент составляет 1,3. С этой надбавкой стоимость одного приема пищи для школьника составит от 1,7 до 2,07 рубля.

В детских садах стоимость питания зависит от режима учреждения и возраста ребенка. Минимально за день питания ребенка в саду родителям придется заплатить 2,75 рубля, максимально – 5,38.

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