Глава МИД сказал, от какого предложения Беларуси Евросоюз отказывается

Владимир Макей высказался о миграционном кризисе.
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Высказываясь по теме миграционного кризиса, глава белорусской дипломатии Владимир Макей заявил, что «возник он в умах западных политиков», цитирует БелТА.
По мнению белорусского министра иностранных дел, ситуация на западных границах Беларуси стала следствием политики стран Запада.
- Этот кризис возник в умах западных политиков. Беларусь всегда до запятой соблюдала все положения наших договоров, - заявил Владимир Макей.
Кроме того, он опроверг и назвал абсурдом звучавшие в адрес Беларуси подозрения в ведении гибридной войны посредством мигрантов.
И также заявил, что Евросоюз на данный момент отказывается провести консультации по вопросам миграции.
- С апреля Беларусь предлагает ЕС провести консультации по вопросам нелегальной миграции, но там отказываются, - заявил Макей журналистам БелТА.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лукашенко объяснил ситуацию с мигрантами и предупредил: «Мы тоже скоро развернемся».
Он заявил, что глубина пограничного конфликта началась задолго до обострения 2021 года - с соглашения о реадмиссии (подробности).
ГПК прокомментировал видео о вытеснении мигрантов с территории Беларуси.
В ведомстве заявили, что физическая сила белорусской стороной не применялась (подробности).
Евросоюз начал разработку пятого пакета санкций против Беларуси.
Санкции будут касаться госкомпаний, вовлеченных в перемещение мигрантов через границы ЕС (подробности).
«Встаем», «Вперед»: литовские пограничники опубликовали видео момента, как с белорусской стороны вытесняют мигрантов.
По утверждениям литовской стороны, эти 13 мигрантов уже несколько дней находятся на границе между Беларусью и Литвой и выразили желание вернуться в Беларусь (подробности).
МВД: В Беларуси афганским беженцам начали предоставлять дополнительную защиту.
В ведомстве добавили, что пока рано говорить о цифрах и делать прогнозы, сколько именно мигрантов по причине кризиса в Афганистане получат допзащиту (подробности).