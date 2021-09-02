Глава МИД сказал, от какого предложения Беларуси Евросоюз отказывается

Владимир Макей высказался о миграционном кризисе. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Высказываясь по теме миграционного кризиса, глава белорусской дипломатии Владимир Макей заявил, что «возник он в умах западных политиков», цитирует БелТА.

По мнению белорусского министра иностранных дел, ситуация на западных границах Беларуси стала следствием политики стран Запада.

- Этот кризис возник в умах западных политиков. Беларусь всегда до запятой соблюдала все положения наших договоров, - заявил Владимир Макей.

Кроме того, он опроверг и назвал абсурдом звучавшие в адрес Беларуси подозрения в ведении гибридной войны посредством мигрантов.

И также заявил, что Евросоюз на данный момент отказывается провести консультации по вопросам миграции.

- С апреля Беларусь предлагает ЕС провести консультации по вопросам нелегальной миграции, но там отказываются, - заявил Макей журналистам БелТА.

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