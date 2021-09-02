Появилась первая осенняя клубника: цена удивляет. Фотофакт

На рынках в Беларуси торгуют осенней... клубникой. Фото: media-polesye.by

О том, что на белорусских рынках начали торговать осенней клубникой, сообщил ресурс Medya-Polesye.

Журналист заметили на рынках 2 сентября эту летнюю ягоду. Причем это сразу несколько прилавков торговцев с клубникой привлекают внимание покупателей. Ягоды осеней клубники красивые - буквально одна в одну.

- Продавцы говорят, что химией клубника не напичкана, - уточняют журналисты.

А еще добавляют, что благодаря существованию самых разных сортов и тепличным условиям клубнику можно выращивать даже и круглый год.

Понятно. А вот какая цена вопроса?

- Килограмм первой осенней стоит 10 рублей, - передает ресурс.

Как думаете, такая цена клубники в Беларуси в сентябре это дорого или вполне подъемлемо для кошелька, если хочется чего-то вкусного и необычного?

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