У беременных образуется механизм защиты от цитокинового шторма при COVID-19

Женщины, которые вынашивают ребенка, получают механизм защиты от цитокинового шторма в случае заражения ковидом, установили ученые. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изучение состава крови беременных, которые были инфицированы ковидом, натолкнуло международную группу ученых на интересные выводы. Несмотря на то, что во время второй и третьей волн пандемии в Европе, а в частности, в Великобритании и Италии, женщины, ожидающие ребенка, стали тяжелее переносить коронавирусную инфекцию, в их организме есть особенность, которая защищает от цитокинового шторма.

Секрет в особенностях иммунной системы беременных, пишет Известия. По сравнению со здоровыми беременнными у тех, что были инифицированы COVID-19, оказался другой уровень про- и противовоспалительных цитокинов. Кроме того, у них был повышен уровень клеток борющихся с вредоносными микроорганизмами (нейтрофилов) и понижен уровень основеного цитокина, регулирующего воспаление (интерлейкина-6).

Предварительный вывод ученых: действие воспалительных агентов, реагирующих на коронавирус, у беременных уравновешивается противовоспалительными. Это и есть страховка организма от цитокинового шторма.

Авторы исследования считают, что изучение особенностей организма беременных должно быть продолжено, но уже сейчас высказывают мнение, что, если у будущей мамы нет таких факторов риска, как сахарный диабет или гипертония, коронавирусную инфекцию она должна перенести без осложнений.

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