Белорусские хирурги пересадили печень иностранной пациентке с редким паразитарным заболеванием

Пациентке из Молдавии с редким заболеванием белорусские врачи пересадили печень. Фото: sb.by.

Пациентке из Молдавии, которая более 20 лет страдала от паразитарного заболевания, пересадили печень в Беларуси. Историю спасения женщины с редкой болезнью рассказывает sb.by.

Пациентку зовут Юлия. Она много лет страдает эхинококкозом. Это редкое заболевание, при котором паразит-гельминт поражает печень. За 20 лет женщина перенесла несколько операций, тогда же ее предупредили, что ей понадобится пересадка печени. Случай Юлии был не просто редким, он еще осложнялся некоторыми анатомическими особенностями организма. В нескольких клиниках в разных странах ей не смогли помочь. В Беларуси Юлию готовили к операции шесть раз, но только на седьмой раз оказалось, что предложенный донорский орган женщине подходит. Трансплантацию провели в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Операция длилась 16 часов. Оказалось, что болезнь затронула не только печень, но и правую почку женщины, ее пришлось удалить.

Женщина уже вернулась в Молдавию, пересаженная печень прижилась, у Юлии появился шанс на полноценную жизнь.

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