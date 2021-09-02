Стало известно, на каком этапе находится вопрос взаимного признания COVID-сертификатов ЕС с Россией

Представитель Еврокомиссии о взаимном признании COVID-сертификатов с Россией. Фото: pixabay.com

В ЕС рассказали о взаимном признании COVID-сертификатов с Россией, информируют «РИА-Новости».

По словам представителя Еврокомиссии, который пообщался с журналистами информагентства, Россия получила пока только техническую информацию о COVID-сертификатах. Однако какие-либо официальные переговоры по этому вопросу пока не ведутся.

Представитель Европейской комиссии объяснил, что механизм признания COVID-сертификатов устроен так: через представительства Евросоюза в третьих странах передаются общая и техническая информация о сертификатах, затем проводятся переговоры.

- Первая и общая техническая информация была отправлена (в Россию - Ред.). Переговоров нет, - уточнил собеседник агентства.

Напомним, в Евросоюзе с 1 июля введены в действие электронные COVID-сертификаты, подтверждающие, что его обладатели полностью вакцинировались или имеют отрицательный ПЦР-тест, или переболели коронавирусом и имеют антитела.

На данный момент к системе выдачи COVID-сертификатов ЕС «подключены» девять других стран. О взаимном признании с ЕС договорились власти Норвегии, Лихтенштейна, Исландии, Швейцарии, Сан-Марино, Ватикана, Турции, Северной Македонии и Украины.

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