В Минске на Немиге собрались сразу два «паровозика» из пяти автомобилей

На Немиге в Минске автомобили собрались в "паровозик". Фото: ГАИ.

В Минске на улице Немига 2 сентября столкнулись пять автомобилей. Об этом рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Цыбина.

По информации ГАИ, по Немиге по направлению к улице Максима Богдановича ехала женщина на «Ауди». Из-за несоблюдения безопасной дистанции автомобиль врезался в «Фольксваген», а тот – в другой «Фольксваген».

В ту же самую минуту по той же самой причине – из-за несоблюдения дистанции – в нескольких метрах от первой аварии столкнулись еще один «Фольксваген» и «Рено».

Люди не пострадали, но автомобили повреждены.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Синий в прямом и переносном смысле. В Минске ГАИ поймала пьяного водителя в костюме Аватара

Мужчина ехал пьяным за рулем «Рено», в его организме нашли 1,92 промилле алкоголя. ПОДРОБНОСТИ.

Вот какой срок получил могилевчанин, который 19 лет назад насмерть зарезал таксиста, который попросил рассчитаться за поездку

Мужчине присудили 15 лет колонии строгого режима. ПОДРОБНОСТИ.

В Минске водитель протаранил остановку общественного транспорта – в его крови было 4 промилле алкоголя

В результате случившегося никто не пострадал. ПОДРОБНОСТИ.

Комбайн задавил насмерть пенсионерку на поле в Щучинском районе

90-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте. ПОДРОБНОСТИ.