Глухонемого мужчину в Гомеле осудили за оскорбление Лукашенко: приговор 2 года колонии

Приговор 30-летнему Дмитрию Заломскому из Гомеля - 2 года колонии. Фото: соцсети
В Гомеле к 2 годам колонии за оскорбление Лукашенко и призывы к насилию приговорили 30-летнего мужчину с проблемами слуха, пишет ресурс Mediabrest.
Сообщается, что обвинительный приговор был вынесен гомельчанину Дмитрию Заломскому, который является глухонемым. Об осужденном известно, что он был работником гомельского предприятия «ВИПРА», которое единственное в областном центре обеспечивает работой людей с нарушениями слуха. Также уточняется, что с февраля к Заломскому с обысками начали приходить правоохранители, конфисковали телефон и компьютер, а уже в мае с обысками приходили и к другим сотрудникам предприятия. По информации СМИ, причиной стал небольшой закрытый чат, в котором коммуницировали люди с проблемами слуха.
Прокуратура заявила, что Дмитрий Заломский опубликовал в телеграм-канале фото президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, «содержавшее его негативную оценку», написал сообщения с оскорблением представителя власти и призывом к насильственным действиям по отношению к заму председателя суда одного из районов Минска.
Судебные заседания проходили с 25 августа, они были закрытыми. Суд Железнодорожного района Гомеля признал Заломского виновным по всем предъявленным обвинениям и приговорил к 2 годам заключения в колонии.
Знакомые рассказали, что под стражу Дмитрия Завадского взяли в зале суда и сразу же забрали слуховой аппарат. Родные сообщили, что Дмитрий слышит очень плохо даже с аппаратом, а для того, чтобы он получил «химию» они собирали положительные характеристики и ходатайства, однако приговор все равно оказался связан с лишением свободы.
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