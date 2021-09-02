В Беларуси в школьных столовых будут подавать особый салат «Оливье». Вот что изменили в рецепте и почему

В школьных столовых Минска изменилось меню. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В новом 2021-2022 учебном году в меню школьных столовых белорусской столицы кое-что изменилось. Что именно, рассказала директор городского Комбината школьного питания Надежда Лукашевич, пишет Минск-Новости.

Классические блюда и те, что понравились детям, в меню остались. Например, шашлычок куриный – школьники считают, что это очень вкусно. Есть новинки – перепелиные яйца, запеченное филе птицы под сырно-сметанной массой, биточки «Нежные» из мякоти куриного бедра, салат из свежего огурца, яйца и сахарной кукурузы и другие новые салаты. А вот роллы «Маленький цезарь» из меню вычеркнули. Один ингредиент вычеркнули и из рецепта салата «Оливье». В школьных столовых его будут подавать без лука. Причина проста – дети жаловались, что лук в салате им не нравится.

Меню в минских школьных столовых теперь будет обновляться каждую четверть. Раньше это делали два раза в год.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, какими дневниками можно пользоваться белорусским школьникам в 2021-2022 учебном году

Министерство образования утвердило 19 образцов, посмотрите, что на них нарисовано. ПОДРОБНОСТИ.

Перепелиные яйца и только белорусское рапсовое масло: стало известно, чем будут кормить школьников в Минске с 1 сентября

Кроме того, директор Комбината школьного питания рассказала, каким будет меню школьников 1 сентября. ПОДРОБНОСТИ.

Стало известно, в каком случае питание детей в белорусских школах будет дешевле

Если питание организует школа, платить за него придется меньше. ПОДРОБНОСТИ.