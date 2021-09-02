МИД Беларуси ответил на введенное президентом Польши чрезвычайное положение на границе

МИД Беларуси прокомментировал введение чрезвычайного положения Польшей. Фото: Dominika Zarzycka | NurPhoto-picture alliance

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что президент Польши ввел чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью, которое затронет 183 польских населенных пункта и будет действовать в течение 30 дней.

На введение польскими властями режима ЧП ответили в МИД Беларуси, транслирует БелТА. Заявление польской стороны прокомментировал глава белорусской дипломатии Владимир Макей.

Комментарий белорусского министра был выдержан в ироничной манере. Он заявил, что в других кризисных ситуациях ранее «ничего не вводилось», а несколько десятков мигрантов на границе стали «огромной угрозой».

- Когда наводнения случались в прошлые годы, ничего не вводилось, когда пандемия охватила всю Польшу, ничего! А 32 беженца появились на приграничной территории - и вводят чрезвычайное положение. Наверное, действительно они представляют огромную угрозу для Польши, - указал Макей.

Кроме того, по его словам, власти Евросоюза отказываются от предложения Беларуси провести консультации по вопросам миграции.

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