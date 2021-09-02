В Беларусь зима придет в сентябре. Первые ночные заморозки ждем 5-8 сентября

В Беларусь придут заморозки. Уже 5 сентября! Фото: news.novgorod.ru.

У белорусов есть пару дней, чтобы утеплиться самим и защитить от мороза то, что им дорого, например, растения на приусадебных участках. С 5 сентября по ночам температура воздуха уйдет в минус.

Ночные заморозки прогнозируются на период с 5 по 8 сентября. Так, уже ночью в воскресенье, 5 сентября, в некоторых районах возможны слабые заморозки от нуля до -1, пишет БЕЛТА со ссылкой на прогнозы Белгидромета. Если заморозки передумают приходить в эту ночь, особо радоваться не стоит – ночь будет холодной, всего 1-7 градусов тепла. Днем столбик термометра может подняться до 17 градусов, и вряд ли опустится ниже 10. Ночью осадков почти не будет, днем – дожди, которые пройдут быстро.

Такую погоду формирует холодный антициклон, который смещается на территорию Беларуси со Скандинавии. И формировать он ее будет как минимум до середины недели: будет холоднее, чем положено, а осадки будут несущественными.

С понедельника по среду, 6-8 сентября, ожидается 10-17 градусов тепла днем, а по ночам – заморозки от нуля до -3.

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