Министр спорта Ковальчук рассказал, изменится ли система допуска атлетов на Олимпиаду после инцидента с Тимановской. Фото: ОНТ

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказал, изменится ли система допуска атлетов на Олимпиаду после инцидента с Кристиной Тимановской.

- На сегодняшний день на Олимпиаду будут отправлять всех спортсменов, которые отобрались на соревнования, так как лишить этого права ну не совсем правильно. Нужно серьезно подумать и порассуждать, нужно ли спортсмена, который в мировом табеле о рангах занимает 40-е или 60-е место, везти на Олимпийские игры, способен ли он бороться и показывать результаты на уровне лучших спортсменов мира. Но нужно продискутировать это со спортивной общественностью, функционерами. Вынести на обсуждение и принять решение, - прокомментировал Ковальчук.

По его словам, участие в Олимпийских играх – это почесть для спортсмена.

- Ведь у спортсмена есть возможность исполнить на весь мир гимн страны, поднять ее флаг. У тебя, может быть, единственный в жизни шанс: в это четырехлетие ты смог отобраться, а в следующее уже можешь не попасть, - сказала Ковальчук.

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