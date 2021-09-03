Стало известно, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече 9 сентября

Подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Беларуси и России – это главный вопрос на предстоящей 9 сентября встречи президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина. Фото: БЕЛТА

Подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Беларуси и России – это главный вопрос на предстоящей 9 сентября встречи президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом заявил журналистам накануне глава МИД Беларуси Владимир Макей.

– На предстоящей встрече наверняка главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ, – сказал Макей, его цитирует ТАСС.

Также он уверен, что в развитии интеграционных процессов заинтересованы в обеих странах. Глава МИД Беларуси напомнил, что в свое время было принято решение проанализировать выполнение союзного договора.

– Поэтому и было принято решение выполнить те положения этого договора, которые связаны с укреплением нашей интеграции в различных сферах и областях. Не знаю, почему кто-то пытается придать этому какие-то совершенно несоответствующие ситуации настроения и устремления. Эта работа идет в рамках тех положений, которые предусмотрены этим договором и в рамках которых предусматривается более тесная интеграция по ряду направлений, – сказал Макей.

Он добавил, что «это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется».

– Нет, это было взаимное решение. И это решение по более тесной интеграции находится в русле интересов обоих государств, – сказал Макей.

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