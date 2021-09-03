Министр спорта рассказал, какую оценку поставил белорусским атлетам за выступление на Олимпиаде

Министр спорта оценил выступление белорусских атлетов на Олимпиаде в Токио на «удовлетворительно с маленьким плюсом». Фото: ОНТ

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ оценил выступление белорусских атлетов на Олимпиаде в Токио на «удовлетворительно с маленьким плюсом».

Ковальчук предложил посмотреть на выступления других стран.

- Так, Литва завоевала одну медаль, спортсмены из Латвии и Эстонии дважды поднимались на олимпийский пьедестал. У Казахстана 8 медалей, но все бронзовые, у Украины – 19 медалей, но золото, как и у нас, одно. У Азербайджана 7 медалей, - рассказал Ковальчук.

Он добавил, что если сравнивать результаты с предыдущим Играми, то у белорусских спортсменов наилучший результат был в Сиднее-2000. Там они завоевали 17 наград.

- Я бы для себя определили другие критерии: 15 медалей и выше – оценка «отлично» по пятибалльной системе; от 5 до 10 – «удовлетворительно»; от 0 до 5 (мы маленькая страна) – «неудовлетворительно». И вот теперь можно определить, какой результат мы получили на Олимпиаде в Токио. Я бы поставил «удовлетворительно с маленьким плюсом», так как условия на Олимпийских играх были специфические: отношение к нашей стране в определенных условиях было специфическим, - сказал Ковальчук.

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