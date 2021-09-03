Рогачевская сгущенка представила новый дизайн упаковки: теперь на этикетках разные герои

Рогачевская сгущенка представила новый дизайн упаковки. Фото: OZON.RU

Рогачевская сгущенка представила новый дизайн упаковки: на этикетках появились разные герои. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Рогачевского МКК.

Каждый из вкусов получил свое название. Так, сгущенка с цикорием называется «Аленушка», с какао – «Иванушка», просто сгущенное молоко с сахаром – «Егорка», а сгущенка с натуральным кофе получила название «Антошка».

Рогачевская сгущенка представила новый дизайн упаковки. Фото: сайт Рогачевского МКК

Пользователи соцсетей особое внимание обратили на дизайн упаковки под названием «Антошка». Вероятнее всего производители просто хотели внести расовое разнообразие в свои этикетки.

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