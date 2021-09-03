К охране границ Беларуси с ЕС привлекли вооруженные силы и внутренние войска. Фото: pixabay

В Беларуси привлекли дополнительные силы для охраны границ с ЕС. Об этом рассказал заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Роман Подлинев.

По его словам, в настоящее время система охраны госграницы республики перестроена так, что силы сконцентрированы на недопущении попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. К охране рубежей с ЕС привлекли представителей вооруженных сил и внутренних войск.

– В настоящее время к охране границы привлечены дополнительные силы взаимодействующих органов, в том числе вооруженных сил и внутренних войск. Они находятся сейчас на государственной границе Беларуси со странами Евросоюза с целью усиления ее охраны и оказания помощи пограничникам в решении задач по пресечению внешних угроз, – сообщил замглавы комитета, его цитирует «РИА Новости».

Он добавил, что на южной границе, с Украиной, белорусские пограничники справляются собственными силами, однако и там тоже предприняты меры по усилению охраны.

– Мы в последнее время серьезным образом перестроили систему охраны границы, сконцентрировав усилия именно на выявлении и пресечении внешних угроз для безопасности Республики Беларусь. В первую очередь, мы пресекаем нарушение границы в направлении Беларуси, то есть перемещение контрабанды товаров, запрещенных предметов и средств, – заявил Подлинев.

Отметим, что в последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Президент Польши Анджей Дуда накануне ввел чрезвычайное положение на приграничных с Беларусью территориях в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».

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