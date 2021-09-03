Министр спорта прокомментировал запрет на участие белорусских спортсменов в коммерческих турнирах. Фото: ОНТ

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ прокомментировал запрет на участие белорусских спортсменов в коммерческих турнирах.

По его словам, данная темы была больше раздута самими спортсменами и не стоит внимания.

- Я постараюсь пояснить, что из себя представляют коммерческие турниры. Берем, к примеру, ту же легкую атлетику. Главный тренер, тренеры по видам спорта доказывают, что без этих вот коммерческих стартов подвести спортсмена к соревнованиям к основному старту невозможно. К примеру, ездит спортсмен на коммерческие старты в любом видео спорта. Организаторами выступают международные федерации. Это скорее даже больше шоу. Призываются спортсмены, приглашают не всех, а лишь тех, кого надо приглашать на эти турниры. И они приезжают туда, чтобы сделать шоу и заработать, - отметил Ковальчук.

Он добавил, что Министерство спорта не ограничило участие белорусских атлетов в коммерческих соревнованиях, а лишь скорректировало их подготовку.

- На сегодняшний день государство вкладывает в спортсменов в первую очередь для подготовки в каким-то важным стартам. Вот закончилась Олимпиада – в сентябре уже чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Времени очень мало, но корректировку в подготовку тренеры должны внести. Ведь каждую неделю, каждый месяц спортсмен должен выполнить определенный объем нагрузки. Он к какому-либо старту должен выйти на пик нагрузки. А теперь вопрос: кто будет виноват, если ты поехал на коммерческий старт и получил травму, - сказал глава Минспорта.

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