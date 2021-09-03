Пожар в Будславе: на завершение консервации поврежденного огнем костела не хватает как минимум 400 тысяч рублей

На завершение этапа начальной консервации поврежденного пожаром костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе не хватает как минимум 400 тысяч рублей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На завершение этапа начальной консервации поврежденного пожаром костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе не хватает как минимум 400 тысяч рублей. Об этом сообщил на пленарном заседании Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ) председатель комиссии по ликвидации последствий происшествия вспомогательный епископ Минско-Могилевской архидиоцезии Александр Яшевский, передает БелаПАН.

Епископ Яшевский познакомил иерархов с ходом реконструкции национального санктуария и рассказал им, что на восстановление святыни люди и организации перечислили пожертвования в размере 1 млн 20,979 тыс. рублей. По словам епископа, эти деньги использованы на «оплату проектных и ремонтно-строительных работ в костеле, авансы подрядчикам, экспертизы, закупку материалов и другие целевые потребности».

При этом он отметил, что этих средств не хватает, чтобы завершить консервацию перед основательной реставрацией костела.

Напомним, что пожар в национальном санктуарии произошел 11 мая. Обрушилась крыша храма, икона Матери Божьей Будславской, Святые Дары и другое имущество успели вынести.

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