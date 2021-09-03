Макей заявил, что в Беларуси есть кандидатура на пост посла в США, но нет смысла в нынешних условиях его туда направлять Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в Беларуси есть кандидатура на пост посла в США, но в нынешних условиях нет смысла его туда направлять, пишет БЕЛТА.

- Отношения с Соединенными Штатами Америки, как и с любым другим государством, для нас всегда актуальны. В свое время мы занимались подбором кандидатуры посла в США. Более того, у нас есть данная кандидатура, но в нынешних условиях нет смыла направлять нашего посла в США по причине санкционных действий, которые были предприняты этой страной в отношении Беларуси, - сказал Макей.

Он подчеркнул, что не белорусская сторона была инициатором довольно резких шагов.

- Именно США ввели санкции против Беларуси. А мы были вынуждены дать адекватный ответ на те агрессивные шаги, которые были предприняты. В данных условиях мы не сочли возможным иметь в Беларуси такого посла, как госпожа Фишер, и отозвали агреман. Ведь, не успев приехать в страну, она уже столько сделала оскорбительных сообщений в отношении Беларуси и ее народа, что ее пребывание здесь было бы нецелесообразным, - заявил глава МИД.

Напомним, что Беларусь отозвала свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.

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