Минпром провел переговоры с алмазной компанией из Зимбабве о поставках белорусской техники. Фото: Минпром

В Министерстве промышленности 2 сентября состоялись переговоры с исполнительным директором компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company Марком Мабхудху. Об этом сообщили в пресс-службе Минпрома.

В частности, министр Петр Пархомчик и Марк Мабхудху отметили успешную реализацию контрактов по поставкам техники в Зимбабе в прошлом году.

Они подтвердили заинтересованность в новых поставках сельхозтехники, техники и оборудования для горнодобывающей промышленности, продукции для коммунального и лесного хозяйства.

Zimbabwe Consolidated Diamond Company была создана в марте 2015 года после решения правительства об объединении алмазодобывающих компаний в Зимбабве в единую государственную компанию. Она добывает алмазы в Чиадзва.

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