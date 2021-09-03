В белорусских школах родительские собрания могут сделать дистанционными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве здравоохранения Беларуси дали рекомендации, как организовать учебный процесс в белорусских школах в период пандемии коронавирусной инфекции. Правила будут действовать в сентябре и октябре 2021 года, пишет 1prof.by.

В Минздраве порекомендовали перевести родительские собрания в онлайн-формат.

- Рекомендуется ограничить проведение очных родительских собраний и встреч педагогов с родителями школьников. Для общения советуем использовать телефон, видеоконференцсвязь, электронную почту и другие средства связи. Если же без родительских собраний в очном формате никак не обойтись, что в этом случае необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра и рассадить по 1 человеку за партой, - сказали в ведомстве.

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