В Беларуси изменили правила выезда за границу. Вот кого это коснется Фото: Оксана БРОВАЧ

В Беларуси изменили правила выезда за границу. Совет Министров внес изменения в постановление №624 от 30.10.2020 года «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания». Документ был опубликован на Национальном правовом портале pravo.by.

- В подстрочном примечании к части 4 пункта 31 постановления Совета Министров Беларуси от 30 октября 2020 года №624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания» цифру 6 заменить цифрой 3, - написано в документе.

Изменения касаются граждан Беларуси, которые имеют вид на жительство, паспорт для постоянного проживания за пределами страны, или иной документ, который подтверждает право на постоянное или временное проживание за границей. Теперь они могут выезжать из Беларуси один раз в три месяца, а не в шесть, как это было ранее.

Также изменения коснутся тех, у кого есть документы, подтверждающие факт обучения или же трудовой деятельности за пределами Беларуси, иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, при выезде в страну своего гражданства.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Напомним, что с 21 декабря 2020 года Беларусь закрыла все наземные границы.

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