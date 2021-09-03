Каким будет пятый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси: на слушаниях в Европарламенте звучали несколько предложений. Фото: pixabay
Евросоюз начал разработку пятого пакета санкций против Беларуси. Инициатива пятого пакета санкций принадлежит Литве. Стало известно, какие предложения звучали в Европарламенте по этому вопросу.
Так, там предложили уделить внимание судьям и прокурорам, участвующим в репрессиях против белорусского народа, пишет Deutsche Welle.
Также предлагалось внести в санкционный список авиакомпанию «Белавиа», которой сейчас уже запрещено летать в ЕС, а новые санкции могут усложнить госкомпании доступ к финансовым ресурсам. Обсуждали и вариант включения в список белорусских турфирм, способствующих нелегальной миграции.
Кроме того, чиновники из Латвии и Литвы предложили также разработать специальный «набор инструментов» для противостояния гибридным атакам.
В ЕС намерены добиться также помощи от стран происхождения мигрантов. Ирак уже приостановил авиасообщение с Беларусью. Теперь Брюссель ведет диалог с Турцией и странами Африки. При этом, по словам представителя внешнеполитической службы ЕС Люка Девиня, «турецкие полеты – это деликатная ситуация».
– Ведь даже оппозиция скажет вам, что гражданам Беларуси необходимо выезжать из страны, а для этого нужны авиалинии, – пояснил он.
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