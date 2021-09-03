Известный белорусский хирург Михаил Еловой прокомментировал свой уход из могилевской детской больницы. Фото: Facbook / michail.jelowyi

Известный врач, заведующий хирургией Могилевской областной детской больницы Михаил Еловой оставил свою должность. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

– Вот так закончилось мое последнее дежурство в операционной детской хирургии! Подведен итог: 47 лет работы в неотложной хирургии. Из них 32 года зав. отд. детской хирургии, – сообщил он.

Также медик прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что ему якобы не продлили контракт по политическим мотивам (супругу Елового в прошлом году задерживали на марше пенсионеров).

По его словам, уйти из больницы он решил сам.

– В некоторых социальных сетях появились сообщения, что меня уволили и лишили работы. Хочу опровергнуть эти домыслы. Это было мое личное решение, согласованное с администрацией больницы, – заявил Еловой.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

Читайте также:

Уволили главврача детской больницы Минска, он прокомментировал причину: «Подписался за Бабарико»

Максим Очеретний - известный реаниматолог, будет искать новую работу, возможно, за границей (подробности).

«Уволили за правду!»: Врач, который рассказал о смерти ковидных пациентов в 20-ой горбольнице, остался без работы

Рассказываем подробности этой истории (подробности).

Маляваныча - белорусского актера Ждановича уволили из театра по статье

Артиста Александра Ждановича уволили из Национального академического драмтеатра имени Максима Горького (подробности).