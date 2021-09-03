Фотофакт. Лукашенко в модном спортивном луке и кедах приехал на открытие стадиона «Динамо-Юни» в Минске

Лукашенко в спортивном луке и кедах приехал на открытие стадиона «Динамо-Юни» в Минске. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 сентября, в пятницу, в Минске открывает стадион «Динамо-Юни». Телеграм-канал «Пул Первого» обратил внимание на то, что на открытие Лукашенко приехал в спортивном луке и кедах.

- Можно рассмотреть сегодняшний модный спортивный лук Первого. Вы видели когда-нибудь Лукашенко в кедах? А вот теперь – да, - написано в сообщении.

В телеграм-канале добавили, что новый стадион «Динамо-Юни», как следует из названия, для детей.

- Комплекс в себя включает сразу три футбольных поля, - говорится в сообщении.

Президент 3 сентября откроет стадион "Динамо-Юни". Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

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