Лукашенко: «Смотреть на то убожество, которое демонстрирует белорусский футбол, просто недопустимо»

Лукашенко раскритиковал белорусский футбол. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 сентября, в пятницу, открывает новый стадион «Динами-Юни». Он раскритиковал нынешнее положение дел в белорусском футболе. Об этом сообщает БЕЛТА.

- Смотреть на то убожество, которое демонстрирует футбол, просто недопустимо. И я здесь именно ввиду не только «блестящую» игру белорусской сборной против команды Чехии. Я главе федерации задал вопрос: зачем вообще выпустили эту молодежную команду на футбольное поле вчера? Они играть не собирались. Это будет вам уроком, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что смотреть на игру молодежной сборной против сборной Исландии было стыдно.

Он также поинтересовался средней зарплатой у футболистов основного состава «Динамо». На данный момент она составляет от 4 до 5 тысяч долларов. Министр спорта Сергей Ковальчук уточнил, что такая зарплата именно по старым контрактам. И добавил, что были принято постановление и по-новому зарплата будет до 8 тысяч рублей.

Напомним, что также 2 сентября белорусская сборная про футболу в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года уступила Чехии со счетом 0:1. Это уже второе поражение подряд.

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