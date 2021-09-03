Похолодание и даже заморозки: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в выходные 4 и 5 сентября

Первые ночные заморозки ожидаются в Беларуси 5 и 6 сентября. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первые ночные заморозки ожидаются в Беларуси 5 и 6 сентября. Об этом сообщили в Белгидромете.

Так, в субботу, 5 сентября погодные условия в республике обусловит неустойчивая холодная воздушная масса с севера Европы. Будет облачно с прояснениями. В некоторых районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер будет северо-западный, северный умеренный.

Ночью столбики термометров покажут от +1°С до +7°С, местами прогнозируются слабые заморозки до 0°С… -2°С, днем потеплеет до +10°С... +17°С.

В воскресенье, 6 сентября республика окажется под влиянием холодного скандинавского антициклона. Ожидается переменная облачность. При этом будет почти без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер прогнозируется северный, северо-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит +1°С… +6°С, местами ожидаются заморозки до 0°С...-3°С, днем воздух прогреется до +11°С…+17°С.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

Читайте также:

В Беларусь зима придет в сентябре. Первые ночные заморозки ждем 5-8 сентября

Температура упадет до -3 (подробности).