КГБ включил Ольгу Карач в список лиц, причастных к террористической деятельности

Ранее, в мае этого года, суд Центрального района Минска признал Telegram-каналы «НАШ ДОМ» и «НАШ ДОМ ТВ», а также YouTube-каналы «НАШ ДОМ ТВ» экстремистскими материалами. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

КГБ внес главу Международного Центра гражданских инициатив «Наш Дом» Ольгу Карач в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Соответствующая информация размещена на сайте КГБ.

Ранее, в мае этого года, суд Центрального района Минска признал Telegram-каналы «НАШ ДОМ» и «НАШ ДОМ ТВ», а также YouTube-каналы «НАШ ДОМ ТВ» экстремистскими материалами.

Тогда в пресс-службе МВД сообщили, что «в своих видеороликах и постах авторы (администраторы) призывали к участию в несанкционированных митингах, массовых беспорядках, в том числе по мотивам политической и идеологической вражды, а также к захвату власти неконституционным путем и разжиганию социальной вражды между гражданами Беларуси и представителями госорганов».

Ольга Карач руководит Международным Центром гражданских инициатив «Наш Дом», активно критикует белорусские власти. В 2020 году она уехала из Беларуси.

Кроме Карача, в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности попало и формирование «Отряды гражданской самообороны».

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