«Где ребята теряются?»: Лукашенко заявил, что в Беларуси все прекрасно с физкультурой, а вот большого спорта нет

Лукашенко заявил, что в Беларуси все прекрасно с физкультурой, а вот большого спорта нет. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 3 сентября, приехал на открытие нового стадиона «Динамо-Юни». Он заявил, что в стране все прекрасно с физкультурой и любительским видом спорта, а вот большого спорта нет, сообщает БЕЛТА.

- Где ребята теряются? И метают, и толкают, и прыгают. Как только основная команда – потеряли ребят. И здесь надо искать проблемы и решать их, - сказал Лукашенко.

К примеру, в ФК «Динамо» есть основной состав игроков. Помимо этого, в составе футбольного клуба есть резерв из трех поколений. Они занимаются в Академии футбола.

- Вся система выстроена, и нужен только результат – отметил Лукашенко.

Он обратил внимание на поиск и подготовку резервных игроков. По его мнению, без этого у футбола будущего нет.

- Работайте, действуйте! А государство всегда поможет и окажет поддержку и помощь, но нужен результат. Если не будет результата, то никакой поддержки быть не может, - заявил президент.

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