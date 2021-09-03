СК попросил Мининформ ограничить доступ к некоторым интернет-ресурсам в Беларуси

СК попросил Мининформ ограничит доступ к некоторым интернет-ресурсам

УСК по Минску направило в Министерство информации письмо с предложением ограничить доступ к нескольким интернет-ресурсам, которые суды ранее признали экстремистскими.

В частности, это Telegram-каналы NEXTA, NEXTA LIVE, LUXTA, PALCHYS, #МотолькоПомоги, Ждановiчы сёння, Ждановичи 2020 – клуб любителей песен Цоя, Активная МАЯК ВКА, I I 0 ПАРТИЗАН чат и Новая Боровая 98%, сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская, передает Sputnik.

Отмечается, что в ходе расследования дела о массовых беспорядках обнаружены факты того, что ряд Telegram-каналов совершали умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды.

В ходе следствия также обнаружены два YouTube-канала, на которых размещены сведения о способах изготовления огнестрельного оружия, составных частей и компонентов к нему, боеприпасов.

В СК добавили, что администратор одного YouTube-канала установлен и объявлен в межгосударственный розыск.

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