Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Беларусь Фото: Павел МАРТИНЧИК

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» поступила в Беларусь, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 3 сентября, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В Беларусь поступило 250 тысяч доз вакцины. Это четвертый препарат от коронавируса, произведенный в России: его особенность в том, что нужен всего один укол, а не два, как другими вакцинами.

– Я хотел бы выразить благодарность правительству Российской Федерации, министру здравоохранения, – сказал Пиневич.

Он отметил, что «Спутник Лайт» предназначен в основном для ревакцинации, вакцинации после перенесения коронавируса и вакцинации молодежи до 23 лет. В основном им будут прививаться белорусские студенты.

«Спутник Лайт» можно будет привиться уже в конце следующей недели, – пояснил глава Минздрава.

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