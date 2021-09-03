В Борисове задержан «криминальный авторитет»: его подозревают в убийстве. Фото: МВД Беларуси.

Днем 28 августа в Борисовское РУВД поступило сообщение: 40-летнему жителю райцентра нанесены ножевые ранения. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Выяснилось, к преступлению причастен 50-летний знакомый погибшего, сообщает МВД Беларуси.

Накануне убийства участники инцидента выпивали в баре: повздорили и разошлись по домам. На следующий день старший из них вместе с товарищами пришел домой к обидчику. Вместо разговора завязалась драка - гость несколько раз ударил хозяина ножом.

Нападавшего удалось задержать по приметам буквально через два часа.

Следователи дали правовую оценку действиям борисовчанина и возбудили уголовное дело за убийство. Фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, незаконное лишение свободы и действия с огнестрельным оружием.

По информации УУР УВД Минского облисполкома, подозреваемый и потерпевший являлись уголовными авторитетами, между собой поддерживали приятельские отношения.

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