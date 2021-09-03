В Минске смывают крутой мурал: вот почему, и что будет на его месте. Фото: onliner.by.

Трамвай на стене бывшей галереи «Ў», что на минской улице Октябрьской, теперь можно созерцать лишь на фото. На днях новый арендатор помещения смыл рисунок со стены, соцсети забурлили, а минчане приуныли. Onlíner узнал, почему стрит-арт решили уничтожить и что будет на его месте.

— То, что произошло вчера, — это ужас какой-то. Столько негатива на нас вылилось, мы, конечно, расстроились. А ведь ситуация совершенно нормальная, — делится собственник. — Муралу уже около двух лет, стена в полуаварийном состоянии, краска осыпалась, рисунок заметно выцвел. До этого здесь же был другой стрит-арт, в какой-то момент его заменил трамвай. Сейчас снова потребовались обновления, цитирует портал новыго арендатора помещения — создателя модного хаба Dandy Land Андрея Протопопова. - как только мы подготовим стену, на месте трамвая появится новый классный мурал. Возможно, пригласим Hutkasmachna, возможно, какого-то другого крутого художника или дадим выбрать людям, что они хотят видеть на этой стене. Но рисунок обязательно будет.

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