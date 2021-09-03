Двое учеников минской гимназии №3 госпитализированы с отравлением Фото: Надежда БУТОВИЧ

В диспетчерскую центра гигиены и эпидемиологии поступило два экстренных извещения — жалобы на острый гастроэнтерит. Случаи зафиксированы у учащихся 6-го и 9-го классов столичной гимназии №3, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По предварительной версии ведомства, фактором передачи инфекции стали продукты, употребляемые в домашних условиях.

Как сообщила директор гимназии №3 Наталья Потеенко, «ситуация контролируемая, никакого массового отравления детей, о чем уже написали СМИ, у нас нет». Ее слова приводит Sputnik.

По ее словам, в настоящее время в гимназию приехали представители комитета по образованию и комбината школьного питания.

– Действительно, несколько детей вчера заболели, у них была рвота, они сегодня не пришли в гимназию, – сказала директор на вопрос о том, что же на самом деле вчера произошло.

При этом она сообщила, что в ситуации продолжают разбираться.

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