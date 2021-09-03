Проект закона о новой Конституции рассмотрят в октябре Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Белорусские депутаты планируют рассмотреть проекта Закона «Об изменении Конституции Республики Беларусь» на ближайшей парламентской сессии, об этом сообщили в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Сегодня в Минске состоялось заседание специальной комиссии по подготовке проекта закона Беларуси «Об изменении Конституции Республики Беларусь».

Как отметил председатель комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Валентин Семеняко, планируется, что законопроект будет рассмотрен депутатами на предстоящей осенней парламентской сессии, которая откроется в начале октября.

Он также отметил, что одной из новых норм, которые предлагается внести в проект закона, является введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней.

В первую очередь планируемые изменения касаются проведения выборов депутатов парламента и местных советов в единый день –для экономии государственных средств, которые выделяются на выборы.

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И вновь добавил, что сторонник того, чтобы все решал народ (подробности).